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Жозеп Боррель: Мы все больше обеспокоены траекторией Грузии, которая отдаляется от ЕС
30.08.2024 10:44
Мы все больше обеспокоены траекторией Грузии, которая отдаляется от Евросоюза, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, проведенной после саммита министров иностранных дел стран-членов Европейского союза.
По его словам, на саммите также обсуждалась ситуация, сложившаяся в Грузии.
«Мы также коротко обсудили ситуацию в Грузии. Мы все больше обеспокоены траекторией этой страны, которая отдаляется от Евросоюза», - заявил Боррель.
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