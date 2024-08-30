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Жозеп Боррель: Мы все больше обеспокоены траекторией Грузии, которая отдаляется от ЕС


30.08.2024   10:44


Мы все больше обеспокоены траекторией Грузии, которая отдаляется от Евросоюза, - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции, проведенной после саммита министров иностранных дел стран-членов Европейского союза.

По его словам, на саммите также обсуждалась ситуация, сложившаяся в Грузии.

«Мы также коротко обсудили ситуацию в Грузии. Мы все больше обеспокоены траекторией этой страны, которая отдаляется от Евросоюза», - заявил Боррель.


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