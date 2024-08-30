

Что решили в ГПЦ в связи со «статусом государственной религии»

30.08.2024 11:00





29 августа в патриархии Грузии (ГПЦ) состоялось совещание, на котором обсуждалось предвыборное предложение правительства «мечты» миллиардера Б.Иванишвили объявить православие государственной религией. Несмотря на разногласия по этому вопросу, Патриархия и священники едины в позиции, что такое решение, предполагающее конституционные изменения, не может приниматься в спешке.



Во время и после встречи священнослужители охотно давали журналистам комментарии.



Руководитель службы по связям с общественностью Патриархии дьякон Андрия Джагмаидзе говорит, что им нравится идея правительства по укреплению Православной церкви, дискуссия продолжается, но это не будет провозглашение православия государственной религией.



— «Было предложение объявить православие государственной религией, хотя это означало повышение роли церкви, её усиление в конституции страны. Мы согласны с этим содержанием. А вот в каком виде это будет, пока обсуждается. Однозначно, это не станет провозглашением государственной религии.



Правительство еще раз заявило, что никакая запись не будет производиться без согласия церкви. Так что свободе церкви ничего не угрожает», — обнадёжил общество представитель ГПЦ, добавив, что без позиции самого патриарха члены синода никак не решают вопрос такого масштаба.



Известна и позиция патриарха, которую перед журналистами прокомментировал митрополит Поти и Хоби Григол, покинув заседание в Патриархии еще до завершения, — «предложение правительства объявить православие государственной религией не является вопросом, который следует обсуждать в срочном порядке».



— «В дискуссию не вступал и не собираюсь вступать. Здесь нужен более тщательный подход, больше аргументов. Я не думаю, что сегодня необходимо обсуждать это», — отметил митрополит и добавил, что эту позицию в первую очередь занимает сам Патриарх, — «было изложено желание Патриарха и его Святейшество желает, чтобы этот вопрос не обсуждался столь поспешно».



Митрополит также сообщил, что когда формировалось конституционное соглашение между Патриархией и государством, патриарх Илья II был против предоставления православию статуса государственной религии.



По словам митрополита, правительство предлагает Патриархии укрепить статус Грузинской Православной Церкви «перед лицом угроз, которые существуют в современном мире», однако он также отметил, что даже в тех государствах, где у гос.религии есть подобный статус, по-прежнему принимаются решения «неприемлемые для церкви».



Митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари — Николоз, после заседания заявил, что инициатива правительства является, конечно, предвыборным агитационным предписанием партии. Провозглашение православия государственной религией неприемлемо, и правительство это разделило. Митрополит также отметил, что церковь сейчас находится в очень хорошем положении и нет необходимости в существенных изменениях.



— «Двух мнений не существует, это предвыборное обещание [правящей партии], это предвыборная программа, это предложение и условие [правящей «мечты»], выполнение которых не гарантировано. Предложение подразумевает, что это шаг навстречу ГПЦ и он не был хорошо продуман. Сейчас ситуация немного улучшилась. Конечно, это обещание покорит сердца избирателей», — сказал митрополит.



По мнению митрополита, до выборов принять такое решение невозможно. Священники подготовят письмо, которое направят правящей партии, и, как пообещал журналистам митрополит Николоз, письмо будет обнародовано.



Митрополит также сообщил, что первосвященники предложили «Грузинской мечте» не связывать эту инициативу с выборами. Это сделало бы его гораздо более приемлемым и правильным.



27 августа стало известно, что «мечта» проводит консультации с ГПЦ по поводу конституционной инициативы — объявлению православия государственной религией. Информацию подтвердили протопресвитер Георгий Звиададзе и митрополит Николоз Пачуашвили. Оба они выступают против этой инициативы.



Политсовет «Грузинской мечты» 20 августа опубликовал заявление, в котором перечисляются причины, по которым они хотят снова победить с конституционным большинством после 12-летнего пребывания у власти. Три причины были анонсированы миллиардером и основателем «мечты» в городе Мцхета. При этом он находился за бронированным «аквариумом».



Он заявил, что «регулирование вопроса конституцией может иметь большое значение для защиты грузинской идентичности и национальных ценностей».



Позже стало известно, что правящая партия проводит консультации с ГПЦ по этому вопросу и опубликует информацию в конце августа.



Другими причинами необходимости конституционного большинства для «Грузинской мечты» были названы запрет оппозиции, принятие гомофобных, дискриминационных и консервативных законов, призванных «защитить семейные ценности», а также внести конституционные изменения, необходимые для восстановления «территориальной целостности» Грузии. Однако в правящей партии не уточняют, что они имели в виду и как они собираются это сделать.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





