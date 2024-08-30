

Нацвлишвили о закон об иноагентах: Единственный правовой аргумент власти, что «иностранный» - не плохое слово

30.08.2024 11:44





Мы показали в суде вчера, и покажем сегодня и завтра, насколько слабы «аргументы» «Грузинской мечты». Главными судьями в этом вопросе являются граждане Грузии, - заявила член «Сильной Грузии» Анна Нацвлишвили, оценивая судебный процесс, проходящий в в Конституционном суде в связи с законом «О прозрачности иностранного влияния».



По его словам, если граждане Грузии не хотят жить по российским законам и под репрессивной системой, то они должны воспользоваться правом и обязанностью, данными им Конституцией, и зафиксировать свою позицию на выборах 26 октября.



«Единственный правовой аргумент, который власти привели вчера в суде, заключался в том, что «иностранный», оказывается, не плохое слово. Вот с такого уровня правым аргументом предстала «Грузинская мечта» в ходе судебного разбирательства, что, мол, «иностранный» - это не плохое слово. Здесь начинаются и заканчиваются их аргументы, и это было хорошо видно вчера на суде.



Я не ожидаю, что этот вопрос разрешится в Конституционном суде. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что те, кто не хочет жить в этой стране по российским законам и под репрессивной системой, должны воспользоваться правами и обязанностями, данными им Конституцией, т.е. проголосовать на выборах.



Окончательный вердикт должны вынести граждане. Конституционный суд, разумеется, это важнейшая институция. Мы показали в суде вчера, и покажем сегодня и завтра, насколько слабы «аргументы» «Грузинской мечты». Главными судьями в этом вопросе являются граждане Грузии», - заявила Анна Нацвлишвили.





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