

В центральной Грузии открыли новый пункт скорой помощи для жителей сел у линии оккупации

30.08.2024 12:37





Новый пункт скорой медицинской помощи открыли в селе Церовани Мцхетского муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.



Пункт закреплен за филиалом Ахалгори-Курта. Он обслуживает жителей сел у административной границы с оккупированным Цхинвальским регионом. Проблема с нехваткой медицинских учреждений здесь остается актуальной на протяжении лет.



В Церовани также находится поселение беженцев, которым во время войны 2008 года пришлось покинуть свои дома.



Как отмечают в Минздраве, теперь время прибытия медиков по неотложным вызовам значительно сократится.



В местном отделении будут работать 40 сотрудников «скорой». Он оснащен новым оборудованием и инвентарем. Для персонала на объекте созданы все условия для труда и отдыха.



Источник: Новости - Грузия

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