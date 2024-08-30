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В центральной Грузии открыли новый пункт скорой помощи для жителей сел у линии оккупации
30.08.2024 12:37
Новый пункт скорой медицинской помощи открыли в селе Церовани Мцхетского муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.
Пункт закреплен за филиалом Ахалгори-Курта. Он обслуживает жителей сел у административной границы с оккупированным Цхинвальским регионом. Проблема с нехваткой медицинских учреждений здесь остается актуальной на протяжении лет.
В Церовани также находится поселение беженцев, которым во время войны 2008 года пришлось покинуть свои дома.
Как отмечают в Минздраве, теперь время прибытия медиков по неотложным вызовам значительно сократится.
В местном отделении будут работать 40 сотрудников «скорой». Он оснащен новым оборудованием и инвентарем. Для персонала на объекте созданы все условия для труда и отдыха.
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