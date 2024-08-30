

Бокучава: 26 октября – шанс сказать нет бедности и выбрать европейское благополучие

30.08.2024 13:18





«Из-за монополии Бидзины Иванишвили цены в Грузии искусственно выросли, люди вынуждены ехать в Турцию за лекарствами или продуктами», — заявила на брифинге на ТПП «Сарпи» председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, 26 октября каждый гражданин Грузии сделает правильный выбор и откажется от нужды, которую мы видим повсюду.



«На таможенном пункте «Сарпи» огромная очередь, многие люди сказали нам, что очереди гораздо больше, что вызывает нужду, бедность, с которыми люди борются и вынуждены ехать в Турцию за лекарствами, продуктами питания. То же самое происходило недавно, когда я находилась в Вале, Ахалцихе, где множество людей пересекают границу, чтобы купить основные потребительские товары в Турции. В Грузии искусственно завышены цены из-за монополий, созданных 12-летним правлением Иванишвили, где экономика работает только на него и его окружение.



Все, с кем мы встречаемся, говорят нам, что 26 октября — это шанс сказать «нет» бедности, вызванной политикой Иванишвили, и обрести благополучие в Европе. На самом деле это тот выбор, о котором говорят все, у кого есть шанс к переменам и кто очень хорошо понимает, что мы можем добиться этих изменений только и только через единство. Выбор очевиден – европейское благополучие или бедность в изоляции. Я уверена, что 26 октября каждый гражданин Грузии сделает правильный выбор и откажется от нужды, которую мы видим повсюду», — заявила Тина Бокучава.





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