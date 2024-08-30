

Лидер ЕНД: Заявление Борреля подтверждает, что путь Грузии в ЕС в условиях власти Иванишвили заблокирован

30.08.2024 13:35





Заявление Жозепа Борреля еще раз подтверждает, что путь Грузии в Евросоюз в условиях власти Иванишвили заблокирован, и вернуться к перспективе ЕС мы сможем, лишь сделав проевропейский выбор на выборах 26 октября, - заявила председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По ее пояснению, после поражения «Грузинской мечты» на выборах переговоры о вступлении в Евросоюз будут возобновлены.



«Заявление Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля, в котором он открыто говорит, что обеспокоен траекторией Грузии, которая отдаляется от ЕС, еще раз подтверждает, что путь Грузии в Евросоюз в условиях власти Иванишвили заблокирован, и вернуться к перспективе ЕС мы сможем, лишь сделав проевропейский выбор на выборах 26 октября: это тот момент, когда мы сможем вернуть Грузии перспективу европейской интеграции и открыть переговоры о вступлении в ЕС в очень короткие сроки после победы на выборах», - заявила Тина Бокучава по поводу заявления Жозепа Борреля.





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