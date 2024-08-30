

Власти утверждают, что в реестре иноагентов уже зарегистрированы 233 организации

30.08.2024 13:51





По заявлению первого заместителя министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, к этому времени прошли регистрацию 233 организации.



Об этом она сообщила в Конституционном суде Грузии, где обсуждаются иски, связанные с законом «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, в стране насчитывается около 30 тысяч организаций.



«По данным на эту минуту, в Национальное агентство публичного реестра для регистрации обратились 233 организации. Время еще есть. На сегодняшний день в стране насчитывается около 30 тысяч организаций, включая государственные непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица, федерации и так далее. Нужно посчитать т.н. мертвые организации, у которых не фиксируется оборот. Что касается консультаций и непонятностей в связи с декларациями, Публичный реестр очень хочет помочь людям. Наш долг - призвать граждан выполнить требования закона и содействовать им в этом», - заявила Тамар Ткешелашвили.





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