

Экс-судья Конституционного суда разъяснила негативные последствия российского закона

30.08.2024 13:52





Конституционный суд Грузии рассматривает 4 жалобы на российский закон об иноагентах, в том числе более 120 исков неправительственных и медийных организаций, интересы которых в суде представляют юрист IDFI Георгий Давитури и бывшая судья того же суда Кетеван Эремазе.



Выступая в суде Кетеван Эремадзе указала, что Конституционный суд рассматривает дело, касающееся народа и государства, «которые в очередной раз оказались на перепутье цивилизационного выбора».



«Самобытность нашей нации и государства, ее история, традиции, право и демократия (даже если она хрупкая и несовершенная) находятся под экзистенциальной угрозой — эта угроза во многом вызвана оспариваемым законом. Этот закон – большая российская стена между Грузией и Евросоюзом.



Оспариваемый законодательный акт не отвечает никаким жизненным интересам нашего общества. Более того, под прикрытием закона оно необратимо стремится разделить, задушить и противопоставить общество.



Его истинная цель — создать из неприемлемых для власти групп граждан образ несуществующего врага, заклеймить их как предателей, шпионов, агентов, проводников иностранных интересов, обозначить их как таковых в обществе, а затем уничтожить их», — заявила она.



По ее словам, представленный иск ставит целью защитить 145-летнюю непрерывную традицию грузинского общества.



«Формирование традиции свободы объединений и существования свободных СМИ в грузинском обществе не произошло случайно. С другой стороны, оно тесно связано с историческим и цивилизационным выбором грузинского народа. Для западной (европейской) цивилизационной традиции жизненно важно, чтобы человек как социальное (Zoon Politikon) существо имел возможность реализовать личную свободу через создание и развитие социальных отношений. В принципе, это не только аспект реализации свободы человека, но и определитель содержания самой свободы, ее основным источником являются социальные связи, в рамках которых человеку предоставляется возможность руководить своей жизнью путем собственных решений», — указала Эремандзе.



Она также завила, что с принятием оспариваемого закона под угрозой оказывается традиция, сложившаяся в результате цивилизационного выбора грузинского народа, отраженная в соответствующих правах и нормах-принципах Конституции.



Как отметила Эремадзе, с введением в действие спорного закона станет невозможным помощь определенным людям.



«Для иллюстрации приведем несколько примеров:



Пример N1: Если грузинские ветераны создадут организацию, направленную на помощь ветеранам войны, и будут получать пожертвования от дружественных сотоварищей, участвующих в международных миссиях, указанная организация будет рассматриваться как носитель интересов иностранной державы.



Пример N2: В целях улучшения образования детей, проживающих в Грузии, если международные организации или зарубежные страны приобретут компьютеры, планшеты, учебники и другие учебные материалы, эта помощь также будет считаться иностранным влиянием.



Пример N3: Если три человека, проживающие в Грузии, решат создать организацию по сохранению грузинского культурного наследия, и известный итальянский эксперт окажет этой организации безвозмездную помощь, его помощь будет считаться пожертвованием, и организация может быть объявлена носителем интересов иностранной державы.



Полагаем, что приведенные примеры дают понять, что применение оспариваемого закона безоговорочно и бесповоротно приведет к исключению личности из общественной жизни. Более того, для ведения общих дел в Грузии больше не будут создавать добровольные объединения, то есть грузинские неправительственные организации, не будут создавать свободные медиа-организации, то есть не смогут реализовывать проекты помощи Грузинский народ и хорошая работа для общества», — указала Эремандзе.



По ее словам, иск направлен на защиту грузинских неправительственных и медиа-организаций, которые спорный закон призван уничтожить.



«Судиться по данному вопросу имеют право 122 истца, указанные в иске, индивидуально и совместно. В частности, среди истцов: грузинские неправительственные организации; вещатели; печатные СМИ и интернет-СМИ.



Часть истцов соответствует критерию дохода, предусмотренному пунктом первым статьи 2 оспариваемого закона, в том числе по состоянию на 2023 год. Часть заявителей будет соответствовать этому критерию с 2024 года. Однако на данном этапе, даже если ни у кого из них нет иностранного финансирования, ничто не исключает того, что они столкнутся с такой необходимостью в обозримом будущем, поскольку получение финансирования из иностранных или международных источников является неотъемлемой, органичной, прочной юридической составляющей. своего конституционного права, которое жизненно необходимо для деятельности организаций такого типа, для эффективной реализации их целей и независимости», — сказала она.



Как отметила Эремадзе, этот закон противоречит системе ценностей Конституции Грузии, таким основополагающим принципам, как: демократия и принцип верховенства закона. Он также выступает против статьи 78 Конституции Грузии, которая полностью питает дух Конституции и возможность ее целенаправленного действия.



«Сегодня, как никогда в истории этого суда, вам, в отличие от судей всех поколений, принадлежит величайшая честь, историческая, уникальная возможность и, самое главное, конституционная обязанность спасти европейское будущее этой страны и, следовательно, сохранить ее идентичность, свобода и независимость.



В общем, возможно, мы, люди, редко имеем возможность принимать судьбоносные для нашей страны решения в чрезвычайно важный, решающий момент, чтобы написать лучшую историю завтрашнего дня нашей страны. Подобные вещи не являются повседневными и не являются уделом многих. Сегодня эта уникальная возможность есть только у вас – судей Конституционного суда», — заявила Эремадзе.





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