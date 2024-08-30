

Оппозиция подала иск в Тбилисский городской суд против ЦИК

30.08.2024 16:42





Оппозиционные политики обвиняют грузинский ЦИК в том, что оно ставит членов партии в неравные условия. Как утверждают оппоненты властей ведомство выделяет разную зарплату членам комиссии при одинаковой нагрузке только на основании партийной принадлежности.



По этой причине оппоненты правящей партии подали иск в Тбилисский городской суд, который приступит к его рассмотрению уже 30 августа.



Как заявляет адвокат Лаша Ткешеладзе такой подход является дискриминационным, поэтому оппозиция требует отмены резолюции на законных основаниях.



«Получается, что, когда в ЦИК назначается представитель оппозиционной партии и, если в избирательную комиссию назначается так называемый нейтральный член, у него должна быть более высокая зарплата.



Это прямая дискриминация, которая защищена статьей 11 Конституции Грузии. Поэтому сегодня мы подали иск в суд. Нарушена Конституция, это надо исправить и суд должен определить, что закон нарушен и данный указ должен быть отменен. Указ противоречит и Закону о труде, и Кодексу административного права, и Конституции», — говорит Лаша Ткешеладзе.



Источник: СОВА

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