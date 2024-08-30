

Мэттью Миллер: Действия правительства Грузии противоречат цели европейской интеграции

30.08.2024 16:42





Госдепартамент США призывает правительство Грузии вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции. Об этом говорится в письменном ответе спикера Госдепартамента США Мэттью Миллера на вопрос грузинской редакции «Голоса Америки».



Миллер отмечает, что действия правительства Грузии противоречат стремлениям грузинского народа.



«Как мы заявляли в течение нескольких месяцев, действия правительства Грузии противоречат стремлениям грузинского народа и давно заявленной цели европейской интеграции и несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО. Мы призываем правительство Грузии уважать права человека и основные свободы, прекратить демонизировать критиков и ограничивать пространство для инакомыслия и вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции», - заявляет Миллер.



Кроме того, Мэттью Миллер отвечает и на вопрос касательно заявления российской внешней разведки о том, что Америка готовит «цветную революцию» в Грузии, и называет это обвинение «категорически ложным».



«У нас есть славная история совместной работы с грузинским народом по строительству более мирной, процветающей и демократической Грузии. Эти обвинения категорически ложны. Кремль организовал вторжение в 2008 году, и сегодня 20 процентов суверенной территории Грузии оккупировано. [Кремль] продолжает жестокую агрессивную войну против Украины. Мы поддерживаем Грузию против российской агрессии», — заявляет Мэттью Миллер.





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