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Каладзе: У оппозиции нет никаких шансов победить на выборах
30.08.2024 16:43
У оппозиции нет никаких шансов победить на выборах, хоть объединившись, хоть по отдельности, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе о шансах оппозиции на предстоящих парламентских выборах.
По его оценке, несколько партий захотят преодолеть барьер на выборах.
«Шансы оппозиции на победу на выборах равны нулю, у оппозиции нет никаких шансов, хоть объединившись, хоть по отдельности. Их цена и возможности на выборах равны нулю. Несколько партий захотят побороться, чтобы как-то приблизиться и преодолеть барьер. Такова данность. Они это хорошо знают и понимают», - заявил Каладзе.
Также, по словам мэра столицы, сегодня нет границ между политическими партиями и неправительственными организациями.
«Радикализм, представленный в лице оппозиционных политических партий, один в один осуществляется и неправительственными организациями.
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