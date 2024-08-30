

Каладзе: У оппозиции нет никаких шансов победить на выборах

30.08.2024 16:43





У оппозиции нет никаких шансов победить на выборах, хоть объединившись, хоть по отдельности, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе о шансах оппозиции на предстоящих парламентских выборах.



По его оценке, несколько партий захотят преодолеть барьер на выборах.



«Шансы оппозиции на победу на выборах равны нулю, у оппозиции нет никаких шансов, хоть объединившись, хоть по отдельности. Их цена и возможности на выборах равны нулю. Несколько партий захотят побороться, чтобы как-то приблизиться и преодолеть барьер. Такова данность. Они это хорошо знают и понимают», - заявил Каладзе.



Также, по словам мэра столицы, сегодня нет границ между политическими партиями и неправительственными организациями.



«Радикализм, представленный в лице оппозиционных политических партий, один в один осуществляется и неправительственными организациями.





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