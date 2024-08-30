

Вольский: В суде представлена ​​группа компетентных людей из парламента, которая отстаивает правильную позицию

30.08.2024 16:43





Это группа компетентных людей, которые отстаивают правильную позицию, и ни у кого не должно возникнуть вопросов по этому поводу, более того, Нам не кажется, что истцовая сторона имеет преимущество в обсуждениях, - заявил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, отвечая на вопрос, почему они депутатами от правящей команды не участвуют в рассмотрении закона «О прозрачности иностранного влияния» в Конституционном суде.



По его словам, если будет сочтено необходимым, депутаты примут участие в заседании.



«В суде представлена ​​группа компетентных людей из парламента, которая отстаивает правильную позицию – Нам не кажется, что истцовая сторона имеет преимущество в обсуждениях… Я считаю, и многие так считают, что это отчаянная попытка втянуть Конституционный суд в политическое поле. Особенно если прислушаться к заявлениям представителей истцовой стороны. Это политические заявления. Это привычка Саакашвили - вместо того, чтобы давать ответы по поводу своих преступлений, он делает политические заявления. Это та же самая тема, которую мы наблюдаем сегодня в Конституционном суде… Абсурдно утверждать, что прозрачность — это закон с антизападным принципом», - заявил Гия Вольский.





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