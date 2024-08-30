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Вашадзе: «Мечта» не смогла использовать церковь в своих целях


30.08.2024   17:03


««Грузинская мечта» пыталась, но не смогла использовать церковь в своих целях», — так оценивает инициативу «Грузинской мечты» по объявлению православия государственной религией лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По словам оппозиционера, «правящая партия в очередной раз попыталась расколоть общество, но безуспешно».

«Они хотели снова разделить общество уже по религиозным чувствам. Мы поддерживаем решение церкви о том, что государство не должно вмешиваться в дела церкви и в этой ситуации она должна сохранить свою независимость», — говорит Георгий Вашадзе.

Напомним, что 25 августа почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил, что правящая партия работает над «экзистенциально важным для страны и веры вопросом». Позже в Патриархии подтвердили, что речь шла о возможном объявлении православия государственной религией.

Впрочем, многие первосвященники высказываются против этой идеи, однако соглашаются, что необходимо принять конституционные изменения, которые повысят роль церкви.


Источник: СОВА
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