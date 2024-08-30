

Вольский: Не понимаю, зачем нам угрожает господин Боррель

30.08.2024 17:04





Угрозами назвал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля первый вице-спикер парламента Гия Вольский. Ранее Боррель прокомментировал протекающие в Грузии процессы на пресс-конференции, состоявшейся после саммита министров иностранных дел стран-членов ЕС, заявив, что ЕС «все больше беспокоит траектория этой страны, которая отходит от Евросоюза».



«Боррель грешит своим заявлением, потому что он предоставляет неверную информацию европейскому обществу и, самое главное, грузинскому обществу. Как мы отходим (от Европы)?



Нет никакого ранжирования, начиная с прав человека, политических и других свобод, экономических аспектов, заканчивая системой правосудия, которая говорит о том, что ситуация в Грузии намного лучше и сильнее, чем во всех странах-кандидатах, более того, она даже превосходит те показатели, которыми должны руководствоваться некоторые страны ЕС.



Есть коллективное «Национальное движение» и его эмоции не должны переноситься на эмоции господина Борреля. Пусть пересмотрит рейтинги и сделает из этого вывод, выходит ли это за рамки тех принципов, которые есть в демократическом мире. Это не корректное утверждение – «мы обсудим ответные действия». За что? За то, что эта маленькая страна с небольшими ресурсами защищает себя, чтобы в этой стране не произошла дестабилизация. Я не понимаю, зачем нам угрожает господин Боррель?



Почему комиссар, представляющий такой большой Европейский союз, с такими большими военными, экономическими ресурсами и потенциалом, может угрожать маленькой стране, которая защищает себя, ведь он хочет, чтобы страна не погрузилась в болото дестабилизации? Какой принцип европейского стандарта был нарушен?» — заявил Вольский.





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