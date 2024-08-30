

Ткешелашвили: В реестре проводников интересов иностранной силы зарегистрировано 322 организации

30.08.2024 18:26





По словам заместителя министра юстиции Грузии Тамар Ткешелашвили, утренняя статистика изменилась и в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, к этому времени регистрацию прошли 322 организации.



Об этом Ткешелашвили сообщила в Конституционном суде Грузии.



«Обновлю статистику, цифры ведь очень важны. Сегодняшний день прошел, к нам обратились 322 [организации], утром было 233, а сейчас – 322. Хочу подчеркнуть, распространяется информация, вводящая общество в заблуждение, якобы закону подчиняется только 1%. В ответ распространителям этой информации, должна сказать, что по их же математике, их же логике, наоборот, менее 1% заявляют о неповиновении законному требованию. Давайте прекратим манипулировать цифрами, говорить о страхах и разных темах», - заявила Ткешелашвили.





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