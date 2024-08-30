

В «Мечте» назвали угрозами заявления Борреля об отхождении Грузии от пути в ЕС

30.08.2024 18:28





В политических кругах Грузии комментируют верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля, заявившего, что ЕС «все больше беспокоит траектория этой страны (Грузии), которая отходит от Евросоюза». В части оппозиции называют это подтверждением того, что в условиях «Грузинской мечты» путь Грузии в Евросоюз закрыт. Такое заявление делает председатель «Национального движения» Тина Бокучава.



«Это еще раз подтверждает, что путь Грузии в Евросоюз заблокирован при правительстве Иванишвили, и вернуться к перспективе Евросоюза мы сможем, только сделав проевропейский выбор 26 октября. Это тот момент, когда мы сможем вернуть Грузии перспективу европейской интеграции и открыть переговоры о вступлении в Евросоюз в очень сжатые сроки».



Между тем, в партии власти заявления верховного представителя ЕС расценили как угрозу. Вице-спикер парламента Гия Вольский обвинил Жозепа Борреля обвинил в «предоставлении неверной информации европейскому и грузинскому обществу.



«Есть коллективное «Национальное движение» и его эмоции не должны переноситься на эмоции господина Борреля. Пусть пересмотрит рейтинги и сделает из этого вывод, выходит ли это за рамки тех принципов, которые есть в демократическом мире. Это не корректное утверждение – «мы обсудим ответные действия». За что? За то, что эта маленькая страна с небольшими ресурсами защищает себя, чтобы в этой стране не произошла дестабилизация. Я не понимаю, зачем нам угрожает господин Борель?» - заявил Вольский.



Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель прокомментировал протекающие в Грузии процессы на пресс-конференции, состоявшейся после саммита министров иностранных дел стран-членов ЕС.



На встрече вкратце был затронут этот вопрос, заявил Боррель.



«Мы также кратко обсудили текущую ситуацию в Грузии. Нас все больше беспокоит траектория этой страны, которая отходит от Евросоюза», - сказал Боррель.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





