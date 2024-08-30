

3 сентября откроется последняя сессия парламента Грузии десятого созыва

30.08.2024 18:58





На следующей неделе откроется последняя сессия парламента Грузии десятого созыва. Первое пленарное заседание осенней сессии пройдет в первый вторник сентября – 3 сентября.



С учетом регламента, парламент прекратит свои пленарные заседания за месяц до выборов. До этого сессия пройдет с 3 по 6 сентября. Парламент также может собраться и с 17 по 20 сентября.



По предварительной информации, до прекращения пленарных заседаний парламент завершит работу над проектом закона «Об амнистии». Также, возможно, во втором чтении будет принят инициированных пакет законодательных изменений против пропаганды ЛГБТ. Депутаты, рассмотрят несколько законопроектов, которые предполагается принять в ускоренном порядке.



Бюро обсудит повестку дня осенней сессии на заседании 2 сентября.





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