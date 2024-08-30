

Нацвлишвили: Для Конституционного суда это процесс века

30.08.2024 20:26





Для Конституционного суда это процесс века. То, как разрешится дело, окажет судьбоносное влияние на выборы, - заявила СМИ одна из лидеров «Сильной Грузии» Анна Нацвилишвили по поводу рассмотрения в Конституционном суде Грузии исков с требованием отменить закон «О прозрачности для иностранного влияния».



По словам Нацвлишвили, важно, чтобы Конституционный суд приостановил действие закона до выборов.



«Если [Конституционный суд] не приостановит, он [закон] каждый день будет наносить необратимый ущерб. Грузинский народ должен остановить действие этого закона 26 октября. В противном случае события будут развиваться очень драматично», - заявила Нацвлишвили.



В то же время Нацвлишвили дала оценку сегодняшнему судебному процессу, отметив, что показания представителей государственного ведомства свидетельствуют о том, что «Грузинская мечта» и ее пропагандисты лгали о законе.



По ее словам, закон уже начал работать, поскольку в последние дни люди «из страха» стали покидать гражданский сектор.



«Это указывает на то, что закон представляет собой серьезную проблему. Когда организациям говорят, что они будут оштрафованы, конечно, их одолевает страх. Как гражданская организация сможет выплатить штраф в размере 5000 тысяч лари? Это значит, что они не смогут этого сделать и будут закрыты. Это подтверждение того, что процесс уже начался», - заявила Нацвлишвили.



По ее словам, наряду с другими проблемами, закон переворачивает главную формулу демократии.



«Главная формула демократии заключается в том, что граждане являются нанимателями, власти – служащие, и граждане контролируют власть. Этот закон переворачивает главную формулу демократии и говорит, что власть будет контролировать граждан. Почему? Потому, что у граждан не останется возможности контролировать власть», - заявила Нацвлишвили.





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