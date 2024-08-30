

Конституционный суд рассматривает закон об «иностранных агентах»

30.08.2024 21:05





29 августа Конституционный суд Грузии начал распорядительные слушания по делу закона об «иностранных агентах». На заседании рассматриваются четыре иска, поданные против закона в Конституционный суд: иск президента, иск 121 неправительственной и медиаорганизаций, иск депутатов от оппозиции и иск двух журналистов. Суд решил принять все четыре иска в объединенное производство. Распорядительное заседание суда продлится до 31 августа.



После распорядительных слушаний Конституционный суд должен решить, принимать ли иски к рассмотрению и, до принятия окончательного решения, приостановить ли действие закона, как того требуют истцы.



Ниже найдете подробную информацию по каждому дню слушаний. Материал будет обновляться:



Первый день



В 11.00 пленум Конституционного суда начал рассмотрение дела. Судья Ирине Имерлишвили не смогла присутствовать на заседании по состоянию здоровья.



Председатель Конституционного суда Мераб Турава сообщил, что два дня назад в суд был подан еще один иск, на этот раз пятый, против закона об «иностранных агентах», оКонституционный суд рассматривает закон об «иностранных агентах»



29 августа Конституционный суд Грузии начал распорядительные слушания по делу закона об «иностранных агентах». На заседании рассматриваются четыре иска, поданные против закона в Конституционный суд: иск президента, иск 121 неправительственной и медиаорганизаций, иск депутатов от оппозиции и иск двух журналистов. Суд решил принять все четыре иска в объединенное производство. Распорядительное заседание суда продлится до 31 августа.



После распорядительных слушаний Конституционный суд должен решить, принимать ли иски к рассмотрению и, до принятия окончательного решения, приостановить ли действие закона, как того требуют истцы.

Ниже найдете подробную информацию по каждому дню слушаний. Материал будет обновляться:





Первый день





В 11.00 пленум Конституционного суда начал рассмотрение дела. Судья Ирине Имерлишвили не смогла присутствовать на заседании по состоянию здоровья.



Председатель Конституционного суда Мераб Турава сообщил, что два дня назад в суд был подан еще один иск, на этот раз пятый, против закона об «иностранных агентах», однако по процессуальным причинам указанный иск не удалось объединить с остальными исками. По словам Турава, вероятно, он будет рассмотрен отдельно, без устных слушаний. Иск в суд подала «Ассоциация юридических фирм Грузии».



На заседание не явились члены «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили и Арчил Гордуладзе, которые должны были быть представителями Парламента Грузии в суде. Вместо них защиту представляли сотрудники Парламента.



Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился в Конституционный суд с «мнением друга» суда «Amicus Curiae», в котором говорится, что «выделение определенной группы организаций и придание им нового статуса в соответствии с правилами, установленными законом об иностранных агентах из-за иностранного финансирования, приводит к стигматизации организаций и создает препятствия их деятельности».



Судья Ева Гоциридзе пояснила, что суд проводит лишь распорядительное заседание, в рамках которого «Конституционному суду остается только решить, какие спорные нормы принять в отношении какого (конституционного) права». Она добавила: «Ваша задача сегодня ограничивается лишь тем, чтобы показать, нанесла ли та или иная оспариваемая норма вред конкретному конституционному праву… есть ли вмешательство или нет. Сегодня мы не увидим оценки обоснованности вмешательства… только вопрос приемлемости».

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Иск президента Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционном суде представили Зураб Мачарадзе (заместитель парламентского секретаря президента), Эка Беселия (бывший депутат, юрист) и Георгий Бурджанадзе (бывший заместитель народного защитника).



Зураб Мачарадзе рассказал о статьях Конституции, которые закон по своей сути нарушает. Среди них статья 78 Конституции, которая обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Мачарадзе рассказал о заявлениях, сделанных западными лидерами после повторного инициирования закона. По его словам, упомянутые заявления ясно показали, что с этим законом Грузия не сможет присоединиться к западным институтам. Он также обосновал, что как закон в целом, так и отдельные его статьи нарушают другие статьи основного закона страны; Среди них статья 12 Конституции (право на свободное развитие личности), статья 17 (права на свободу мнений, информации, средств массовой информации и Интернет), статья 22 (свобода объединений) и статья 31 (процессуальные права). («Никто не несет ответственности за деяние, которое не считалось уголовным преступлением на момент его совершения. Закон, если он не уменьшает и не отменяет ответственности, обратной силы не имеет»).



Эка Беселия рассказала о продолжительных негативных последствиях закона для страны и ее граждан. Она подробно напомнила конкретные критические высказывания западных лидеров, факты приостановки проектов, финансируемых Западом, и санкциях, введенных США в отношении официальных лиц страны. Беселия отметила, что все это должно стать «важным сигналом» того, к чему привело принятие закона. Она подчеркнула, что «жалящие» и «репрессивные» меры закона должны быть задействованы только сейчас, (с 1 сентября Министерство юстиции начнет мониторинг организаций, что приведет к наложению на них жестких санкций; Это затруднит их деятельность), что нанесет «непоправимый» ущерб интеграции страны в Евросоюз. Эка Беселия призвала судей Конституционного суда временно отменить закон до принятия окончательного решения. Она заявила: «Не существует никого, кто мог бы пострадать, если вы приостановите этот спорный акт, никто! Просто у кого-то могут подпортиться нервы, кто так усердно защищает этот закон в ущерб европейскому будущему страны».



В начале своего выступления Георгий Бурджанадзе отметил, что ни один конституционный суд ни одной страны мира не отменил подобный закон, и это произошло только потому, что суды в этих странах находятся под влиянием правительств. На этом заявлении выступающего прервал судья Мераб Турава. Он привел в пример Австралию, где, по его словам, «закон о прозрачности выдержал проверку на конституционность», хотя Турава не пожелал вдаваться в подробности, схожи ли австралийский и грузинский законы: «Законы аналогичны, точны , похожи, (или) они отличаются друг от друга, то это другие детали», – сказал он. На комментарий судьи Бурджанадзе ответил, что вдохновением для грузинского закона является российский закон, и в подтверждение этого он напомнил юридические заключения Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ по грузинскому закону. Он рассказал о трёх проблемных вопросах в направлении прав человека, которые возникнут, если действие закона не будет приостановлено: 1. Стигматизация: по его мнению, присвоение правозащитным организациям ярлыка «иностранный агент» будет препятствовать их деятельности, которая используются на благо общества; 2. Конфиденциальность: В рамках исполнения закона конфиденциальность лиц, работающих в указанных организациях, находится под угрозой. Бурджанадзе заявил, что ряд организаций в Грузии работают над документированием правового статуса людей, проживающих на оккупированных территориях; А если имена лиц, которые работают в грузинских неправительственных организациях на оккупированных территориях, будут обнародованы, это поставит под угрозу их здоровье и жизнь; 3. Мониторинг: проблематичность данного вопроса особенно касается СМИ. По мнению Бурджанадзе, мониторинг создаст угрозу для источников журналистов и информаторов; Мониторинг проблематичен, поскольку ставит под угрозу защиту конфиденциальной личной информации бенефициаров многих правозащитных организаций.

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После объявленного в 13.30 перерыва заседание возобновил председатель Конституционного суда Мераб Турава.



На заседании выступила бывшая судья Конституционного суда



Кетеван Эремадзе. Она подробно проанализировала, что конечной целью закона являются не только финансируемые из-за границы НПО, но и любой критический голос. При этом он рассказала о том, как она видит роль Конституционного суда в этом деле: «Сегодня, у Конституционного суда, как никогда в истории этого суда и судей всех поколений, сегодня у вас есть величайшее честь, у вас есть, без преувеличения, историческая возможность, абсолютно уникальная возможность и, самое главное, конституционная обязанность защитить европейское будущее этой страны», – заявила бывшая судья Конституционного суда. Она также коснулась проблемы стигматизации неправительственных организаций и отметила, что термины: «проводник интересов иностранной силы», «иностранная сила», «агент» имеют лишь негативную окраску и невозможно представить их в положительном свете. Она также рассказала о непропорционально больших штрафах и отметила, что их конечным результатом станет ликвидация неправительственных организаций. Соответственно, она подчеркнула важность временного приостановления действия Конституционным судом антиконституционных статей закона.

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Депутат от оппозиции, член партии «Единство-ЕНД» Тамар Кордзаия высказалась о несовместимости закона со статьей 78 Конституции. Она зачитала недавние заявления посла Германии в Грузии и посла ЕС, согласно которым процесс интеграции страны в Евросоюз не может развиваться из-за этого закона.



На заседании выступила еще один депутат от оппозиции, член коалиции «Лело» и «Сильная Грузия» Ана Нацвлишвили. Говоря о законе в своей длинной речи, Нацвлишвили провела множество параллелей с прошлым Грузии и советскими репрессиями. Она также отметила, что у Конституционного суда есть шанс восстановить интеграцию Грузии в Евросоюз. Нацвлишвили также рассказала о проблемах, с которыми столкнутся организации по наблюдению за выборами после вступления в силу закона.

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Редактор издания «Мтиси амбеби» Гела Мтивлишвили, являющийся соинициатором четвертого иска, поданного в Конституционный суд против закона об «иностранных агентах», рассказал об ущербе, нанесенном СМИ – авторам этого иска. По его словам, ни он, ни второй истец «Студия Монитори» не собираются регистрироваться в «реестре, ущемляющем достоинство», несмотря на то, что свои доходы они получают почти полностью из иностранных фондов. Он также исключил возможность позитивного восприятия термина «иностранная сила» и в доказательство этого представил суду фотографии, на которых видны непристойные и оскорбительные надписи на стенах его дома и офиса, сделанные предположительно насильственными группировками правительства («Агент» , «Предатель страны» и др.). Гела Мтивлишвили заявил, что упомянутые случаи являются первичными последствиями закона. В завершение своего выступления он также призвал судей временно приостановить исполнение практических статей закона.

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В 17:00 на заседании был объявлен получасовой перерыв.



После возобновления заседания выступил представитель Института развития свободы информации Георгий Давитури. Он также говорил о негативном смысле термина «проводник интересов иностранной силы» и отметил, что этот ярлык стигматизирует организации. (В ходе заседания один из судей несколько раз задавал вопрос, если организация занимается хорошей, полезной для общества работой, которой она должна гордиться, то почему в решении указанному термину придается негативное значение). Давитури также рассказал о «непоправимом» ущербе, который нанесет закон. Он также призвал судей временно приостановить действие отдельных статей закона. Давитури отметил, что у бенефициаров возникнут проблемы с доверием к организациям, если они будут знать, что их будет проверять Министерство юстиции, что поставит под угрозу безопасность их личной информации.



днако по процессуальным причинам указанный иск не удалось объединить с остальными исками. По словам Турава, вероятно, он будет рассмотрен отдельно, без устных слушаний. Иск в суд подала «Ассоциация юридических фирм Грузии».



На заседание не явились члены «Грузинской мечты»: Анри Оханашвили, Тенгиз Шарманашвили и Арчил Гордуладзе, которые должны были быть представителями Парламента Грузии в суде. Вместо них защиту представляли сотрудники Парламента.



Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился в Конституционный суд с «мнением друга» суда «Amicus Curiae», в котором говорится, что «выделение определенной группы организаций и придание им нового статуса в соответствии с правилами, установленными законом об иностранных агентах из-за иностранного финансирования, приводит к стигматизации организаций и создает препятствия их деятельности».



Судья Ева Гоциридзе пояснила, что суд проводит лишь распорядительное заседание, в рамках которого «Конституционному суду остается только решить, какие спорные нормы принять в отношении какого (конституционного) права». Она добавила: «Ваша задача сегодня ограничивается лишь тем, чтобы показать, нанесла ли та или иная оспариваемая норма вред конкретному конституционному праву… есть ли вмешательство или нет. Сегодня мы не увидим оценки обоснованности вмешательства… только вопрос приемлемости».

Иск президента Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционном суде представили Зураб Мачарадзе (заместитель парламентского секретаря президента), Эка Беселия (бывший депутат, юрист) и Георгий Бурджанадзе (бывший заместитель народного защитника).

Зураб Мачарадзе рассказал о статьях Конституции, которые закон по своей сути нарушает. Среди них статья 78 Конституции, которая обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Мачарадзе рассказал о заявлениях, сделанных западными лидерами после повторного инициирования закона. По его словам, упомянутые заявления ясно показали, что с этим законом Грузия не сможет присоединиться к западным институтам. Он также обосновал, что как закон в целом, так и отдельные его статьи нарушают другие статьи основного закона страны; Среди них статья 12 Конституции (право на свободное развитие личности), статья 17 (права на свободу мнений, информации, средств массовой информации и Интернет), статья 22 (свобода объединений) и статья 31 (процессуальные права). («Никто не несет ответственности за деяние, которое не считалось уголовным преступлением на момент его совершения. Закон, если он не уменьшает и не отменяет ответственности, обратной силы не имеет»).

Эка Беселия рассказала о продолжительных негативных последствиях закона для страны и ее граждан. Она подробно напомнила конкретные критические высказывания западных лидеров, факты приостановки проектов, финансируемых Западом, и санкциях, введенных США в отношении официальных лиц страны. Беселия отметила, что все это должно стать «важным сигналом» того, к чему привело принятие закона. Она подчеркнула, что «жалящие» и «репрессивные» меры закона должны быть задействованы только сейчас, (с 1 сентября Министерство юстиции начнет мониторинг организаций, что приведет к наложению на них жестких санкций; Это затруднит их деятельность), что нанесет «непоправимый» ущерб интеграции страны в Евросоюз. Эка Беселия призвала судей Конституционного суда временно отменить закон до принятия окончательного решения. Она заявила: «Не существует никого, кто мог бы пострадать, если вы приостановите этот спорный акт, никто! Просто у кого-то могут подпортиться нервы, кто так усердно защищает этот закон в ущерб европейскому будущему страны».

В начале своего выступления Георгий Бурджанадзе отметил, что ни один конституционный суд ни одной страны мира не отменил подобный закон, и это произошло только потому, что суды в этих странах находятся под влиянием правительств. На этом заявлении выступающего прервал судья Мераб Турава. Он привел в пример Австралию, где, по его словам, «закон о прозрачности выдержал проверку на конституционность», хотя Турава не пожелал вдаваться в подробности, схожи ли австралийский и грузинский законы: «Законы аналогичны, точны , похожи, (или) они отличаются друг от друга, то это другие детали», – сказал он. На комментарий судьи Бурджанадзе ответил, что вдохновением для грузинского закона является российский закон, и в подтверждение этого он напомнил юридические заключения Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ по грузинскому закону. Он рассказал о трёх проблемных вопросах в направлении прав человека, которые возникнут, если действие закона не будет приостановлено: 1. Стигматизация: по его мнению, присвоение правозащитным организациям ярлыка «иностранный агент» будет препятствовать их деятельности, которая используются на благо общества; 2. Конфиденциальность: В рамках исполнения закона конфиденциальность лиц, работающих в указанных организациях, находится под угрозой. Бурджанадзе заявил, что ряд организаций в Грузии работают над документированием правового статуса людей, проживающих на оккупированных территориях; А если имена лиц, которые работают в грузинских неправительственных организациях на оккупированных территориях, будут обнародованы, это поставит под угрозу их здоровье и жизнь; 3. Мониторинг: проблематичность данного вопроса особенно касается СМИ. По мнению Бурджанадзе, мониторинг создаст угрозу для источников журналистов и информаторов; Мониторинг проблематичен, поскольку ставит под угрозу защиту конфиденциальной личной информации бенефициаров многих правозащитных организаций.

После объявленного в 13.30 перерыва заседание возобновил председатель Конституционного суда Мераб Турава.

На заседании выступила бывшая судья Конституционного суда Кетеван Эремадзе. Она подробно проанализировала, что конечной целью закона являются не только финансируемые из-за границы НПО, но и любой критический голос. При этом он рассказала о том, как она видит роль Конституционного суда в этом деле: «Сегодня, у Конституционного суда, как никогда в истории этого суда и судей всех поколений, сегодня у вас есть величайшее честь, у вас есть, без преувеличения, историческая возможность, абсолютно уникальная возможность и, самое главное, конституционная обязанность защитить европейское будущее этой страны», – заявила бывшая судья Конституционного суда. Она также коснулась проблемы стигматизации неправительственных организаций и отметила, что термины: «проводник интересов иностранной силы», «иностранная сила», «агент» имеют лишь негативную окраску и невозможно представить их в положительном свете. Она также рассказала о непропорционально больших штрафах и отметила, что их конечным результатом станет ликвидация неправительственных организаций. Соответственно, она подчеркнула важность временного приостановления действия Конституционным судом антиконституционных статей закона.

Депутат от оппозиции, член партии «Единство-ЕНД» Тамар Кордзаия высказалась о несовместимости закона со статьей 78 Конституции. Она зачитала недавние заявления посла Германии в Грузии и посла ЕС, согласно которым процесс интеграции страны в Евросоюз не может развиваться из-за этого закона.

На заседании выступила еще один депутат от оппозиции, член коалиции «Лело» и «Сильная Грузия» Ана Нацвлишвили. Говоря о законе в своей длинной речи, Нацвлишвили провела множество параллелей с прошлым Грузии и советскими репрессиями. Она также отметила, что у Конституционного суда есть шанс восстановить интеграцию Грузии в Евросоюз. Нацвлишвили также рассказала о проблемах, с которыми столкнутся организации по наблюдению за выборами после вступления в силу закона.

Редактор издания «Мтиси амбеби» Гела Мтивлишвили, являющийся соинициатором четвертого иска, поданного в Конституционный суд против закона об «иностранных агентах», рассказал об ущербе, нанесенном СМИ – авторам этого иска. По его словам, ни он, ни второй истец «Студия Монитори» не собираются регистрироваться в «реестре, ущемляющем достоинство», несмотря на то, что свои доходы они получают почти полностью из иностранных фондов. Он также исключил возможность позитивного восприятия термина «иностранная сила» и в доказательство этого представил суду фотографии, на которых видны непристойные и оскорбительные надписи на стенах его дома и офиса, сделанные предположительно насильственными группировками правительства («Агент» , «Предатель страны» и др.). Гела Мтивлишвили заявил, что упомянутые случаи являются первичными последствиями закона. В завершение своего выступления он также призвал судей временно приостановить исполнение практических статей закона.

В 17:00 на заседании был объявлен получасовой перерыв.

После возобновления заседания выступил представитель Института развития свободы информации Георгий Давитури. Он также говорил о негативном смысле термина «проводник интересов иностранной силы» и отметил, что этот ярлык стигматизирует организации. (В ходе заседания один из судей несколько раз задавал вопрос, если организация занимается хорошей, полезной для общества работой, которой она должна гордиться, то почему в решении указанному термину придается негативное значение). Давитури также рассказал о «непоправимом» ущербе, который нанесет закон. Он также призвал судей временно приостановить действие отдельных статей закона. Давитури отметил, что у бенефициаров возникнут проблемы с доверием к организациям, если они будут знать, что их будет проверять Министерство юстиции, что поставит под угрозу безопасность их личной информации.



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