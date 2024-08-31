

В Минюсте Грузии объяснили КС, как связаны сексуальная жизнь и прозрачность иноагентов

31.08.2024 10:39





Минюст Грузии вправе запрашивать абсолютно любую информацию, в том числе, связанную с сексуальной жизнью, в процессе мониторинга организаций, уклоняющихся от регистрации в «реестре иноагентов». Об этом заявил председатель Национального агентства Публичного реестра Давид Девидзе на заседании Конституционного суда, где рассматривают иски президента, оппозиции, НПО и СМИ против закона об иноагентах.



Чиновников Минюста пригласили для пояснения деталей исполнения закона. Судья Георгий Кверенчхиладзе поинтересовался у Давитадзе, «какая релевантность и логическая связь» может быть в установлении источников финансирования организаций и получении информации особой категории, а также ее последующем обнародовании.



«Сексуальная связь, наличие судимостей, политические взгляды, религиозные, философские или другие убеждения. Объясните мне связь», — обратился судья.



Девидзе ответил, что в законе есть прямое указание, подразумевающее, что в процессе мониторинга «отсутствуют такие барьеры, как персональные данные определенной категории».



«Естественно, исходя из содержания дела, нам могут потребоваться и, вероятно, потребуются запрашивать персональные данные и, в том числе, персональные данные особой категории, если намерения состоят в обмане, в том, чтобы возложенные законом обязательства не были исполнены», — заявил Девидзе.



Он добавил, что по каждому случаю в Минюсте отдельно будут решать, необходимо ли получение персональной информации или нет.



Закон об иноагентах позволяет Минюсту в процессе мониторинга запрашивать у любых организаций и учреждений не только все виды персональных данных, но и конфиденциальную информацию о людях, связанных с уклоняющимися НПО и СМИ. Речь идет о политических взглядах, религиозных и философских убеждениях, членстве в професоюзах, здоровье, сексуальной жизни, судимостях, а таже биометрических и генетических данных для идентификации физлица.



2 августа в Грузии начал работать «Реестр организаций, проводящих интересы иностранной силы». Он предназначен для регистрации и сдачи отчетов НПО и СМИ, более 20% финансирования которых поступают из-за границы. Со 2 сентября Минюст начнет мониторинг уклонившихся.



Отказ от регистрации влечет штраф в размере 25 тыс. лари. За непредоставление декларации – 10 тыс. лари, а за каждый последующий месяц просрочки декларации – еще по 20 тыс. лари.





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