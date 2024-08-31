

Госдеп США призывал «Мечту» вернуться на путь демократии — «Голос Америки»

31.08.2024 11:33





«Обвинения категорически неверны»» — так представитель Госдепартамента США отреагировал на заявление Службы внешней разведки России о том, что при поддержке США планируется организация «тбилисского майдана».



Об этом сообщает «Голос Америки».



«У нас есть гордая история совместной работы с грузинским народом над построением более мирной, успешной и демократической Грузии. В 2008 году Кремль вторгся в Грузию и сегодня оккупирует 20% суверенной территории Грузии. В то же время он продолжает жестокую, агрессивную войну в Украине. Мы на стороне Грузии против российской агрессии», — заявил Мэтью Миллер в письменном ответе на вопрос «Голоса Америки».



Кроме того, Миллер упомянул предвыборное обещание, данное лидерами «Грузинской мечты», согласно которому в случае получения конституционного большинства партия планирует запретить «коллективное Национальное движение».



В письменном ответе «Голосу Америки» Миллер заявил, что «Соединенные Штаты по-прежнему глубоко обеспокоены растущими антидемократическими действиями и риторикой правящей партии «Грузинская мечта». По его словам, еще одним примером этого являются заявления «Грузинской мечты» о «плане объявления оппозиции незаконной».



Представитель Госдепартамента призывает правящую партию Грузии вернуться на путь демократии и европейской интеграции. В то же время Госдепартамент США призывает его уважать права человека и основные свободы.



«Как мы заявляли уже в течение нескольких месяцев, действия правительства Грузии противоречат чаяниям грузинского народа и давно заявленной цели правительства Грузии – евроатлантической интеграции, и несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе процесса членства в ЕС и НАТО. Призываем правительство Грузии уважать права человека и основные свободы, прекратить демонизировать своих критиков и ограничивать пространство для инакомыслия и вернуться на путь демократии и евроатлантической интеграции», – заявил пресс-спикер Госдепартамента.



26 августа российская внешняя разведка заявила, что США готовят в Грузии «цветную революцию».



По данным Службы внешней разведки России, грузинские неправительственные организации собирают множество добровольцев для внимательного наблюдения за процессом голосования, перед ними стоит задача выявить и зафиксировать неминуемые факты использования правительством административного ресурса.



В Службе внешней разведки России, не предоставив никаких доказательств, заявили что произойдет «провоцирование» грузинских правоохранителей на «силовое подавление протестов». По заявлению российской разведки, за этим последует «беспощадный» политический и экономический ответ со стороны США, что продиктовано тем, что Белый дом «глубоко недоволен» развитием событий в Грузии и планирует «Тбилисский Майдан», цель которого – «объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти».



Чтобы предотвратить подобный результат выборов, «американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции «Грузинской мечты». Планируется применить «проверенный инструментарий» – ввести персональные санкции против верхушки «мечтателей», членов их семей, а также спонсоров партии», – указали в Службе внешней разведки РФ.







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