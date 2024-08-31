

Движение «Позор» зарегистрировалось в Национальном агентстве публичного реестра

31.08.2024 14:26





Движение «Позор» («Сирцхвилия») в соответствии с требованиями закона «О прозрачности иностранного влияния» зарегистрировалось в Национальном агентстве публичного реестра.



Члены движения опубликовали в социсети видеообращение, где объясняют, почему приняли такое решение.



Они отмечают, что решили зарегистрироваться, чтобы перед предстоящими выборами организация не была упразднена, не потеряла существующие ресурсы, чтобы на нее не был наложен предусмотренный законом штраф, который, по их пояснениям, является колоссальной суммой, и чтобы из-за этого движение «Позор» не пришло к банкротству.



«Крики русской власти и пророссийских властей в адрес демократических групп, что мы якобы являемся «агентами Запада» в этой стране, для нас менее сенситивны, потому что власти годами отличались различными дискредитирующими фразами против движения «Позор», и не только... Всех, кто выражал недовольство в их адрес. Не раз нас называли агентами, антитрадиционалистами, противниками государства. Теперь они это оформляют формально. Если от наклеивания этих ярлыков может быть какой-то вред, то этот вред уже нанесен, если кто-то мог поверить, что мы проводим тут интересы какого-то другого государства, а не Грузии, то он уже поверил, потому что эта пропаганда очень активно шла уже пять лет.



Регистрация или нерегистрация не обусловливает, получит ли организация статус агента. Это опять же зависит от пропаганды власти», - говорится в обращении организации.





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