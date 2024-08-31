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Лингвист: используемые в законе «Об иноагентах» термины имеют негативный оттенок
31.08.2024 14:52
В Батуми, в Конституционном суде возобновилось рассмотрение четырех исков против закона «о прозрачности иностранного влияния». Сторона обвинения пригласила в качестве эксперта лингвиста Манану Беридзе, которая пояснила судьям, что используемые ключевые термины в спорной норме имеют негативный оттенок.
«Иностранный и иностранная власть, влияние, интерес, носитель иностранных интересов, организация, осуществляющая интересы иностранной силы, изучены лексикографическими и традиционными методами, а исследование избранных терминов и выражений подтверждает, что ключевые понятия и термины, используемые в праве, имеют исключительно негативный оттенок.
Употребление этих слов с положительным или нейтральным оттенком возможно только с дополнительным модификатором, в специально созданном для этого контексте», — сказала лингвист.
Напомним, что в Конституционном суде рассматриваются одновременно четыре иска поданных против закона «об иноагентах» президентом, оппозицией, СМИ и неправительственными организациями.
Истцы утверждают, что спорная норма противоречит статье 78 Конституции Грузии, согласно которой «конституционным органам в пределах своих полномочий (необходимо) принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
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