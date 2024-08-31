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Движение «Позор» отменило решение о регистрации в реестре «иноагентов» в результате недовольства общественности
31.08.2024 17:17
Движение «Позор» сообщает об «отмене решения о регистрации в соответствии с российским законодательством». Ранее стало известно, что руководство движения, участвовавшего в акциях против закона «об иноагентах» зарегистрировалось в реестре организаций «проводников интересов иностранных сил», за что неправительственный сектор и гражданские активисты подвергли их критике.
«Мы понимаем и принимаем реакцию общественности. Для нас важна критика граждан и единомышленников. Нам очень жаль, что мы не оценили должным образом последствия, которые могло иметь наше решение. Мы считаем, что время, форма и содержание нашего объявления были ошибочными и риски можно было лучше просчитать и предотвратить.
Наше решение было основано на цели проведения плановых кампаний по увеличению участия граждан в выборах, чтобы способствовать смене правительства на октябрьских выборах, однако, основываясь на отзывах, мы считаем, что мы помогли посеять нигилизм и разочарование даже среди наших партнеров, что явно вредит общей цели как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Одной из причин нашего решения было то, что мы считали в корне неправильным платить штрафы правительству перед выборами, и мы до сих пор придерживаемся того же мнения. Поэтому в случае штрафов «Позор» не собирается их оплачивать.
Георгий Чиванадзе покидает пост директора, и мы продолжаем работу под новым руководством.
Спасибо коллегам за честную критику и советы», — говорится в заявлении распространенном в соцсети Facebook.
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