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Кобахидзе: 1 октября мы представим общественности новую избирательную программу «Грузинской мечты»
31.08.2024 19:15
По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, 1 октября «Грузинская мечта» представит обществу новую предвыборную программу.
По его же пояснению, программа, которую представит партия, «будет одновременно амбициозной и осуществимой».
«1 октября мы представим общественности новую избирательную программу «Грузинской мечты». Это будет единственная программа, которая одновременно будет и амбициозна, и осуществима. Наша предвыборная программа обеспечит продвижение Грузии вперед по всем направлениям: начиная с экономического роста и заканчивая укреплением наших внешнеполитических позиций.
Любое развитие невозможно, если в стране у нас не будет мира и спокойствия», - заявил Ираклий Кобахидзе.
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