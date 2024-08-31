

Кобахидзе: 1 октября мы представим общественности новую избирательную программу «Грузинской мечты»

31.08.2024 19:15





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, 1 октября «Грузинская мечта» представит обществу новую предвыборную программу.



По его же пояснению, программа, которую представит партия, «будет одновременно амбициозной и осуществимой».



«1 октября мы представим общественности новую избирательную программу «Грузинской мечты». Это будет единственная программа, которая одновременно будет и амбициозна, и осуществима. Наша предвыборная программа обеспечит продвижение Грузии вперед по всем направлениям: начиная с экономического роста и заканчивая укреплением наших внешнеполитических позиций.



Любое развитие невозможно, если в стране у нас не будет мира и спокойствия», - заявил Ираклий Кобахидзе.





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