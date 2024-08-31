

Гарибашвили: 26 октября победят правда, мир, свободная Грузия и партия «Грузинская мечта»

31.08.2024 19:16





26 октября победят партии «Правда, мир, свободная Грузия и «Грузинская мечта», заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили. По его словам, 26 октября народ должен решить, кому доверит управлять страной.



«В сегодняшней сложнейшей геополитической ситуации наш народ должен решить, кому доверить управление страной — тому, кто своими делами и результатами за 12 лет доказал, что он является носителем мира и свободы, гарантом стабильности, развития и европейского будущего, или той злой силе, которая своими делами и результатами доказала, что является виновником войны, угнетения, хаоса, страха и террора, разрушений и страданий. Я верю, что наш мудрый народ сделает единственно правильный выбор и проголосует за спасение нашей страны, выберет мир, свободу, стабильность, прогресс, развитие, достойное европейское будущее! 26 октября победит правда! 26 октября победит мир! 26 октября победит свободная Грузия и победит партия «Грузинская мечта!», — сказал Гарибашвили.





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