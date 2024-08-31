

Иванишвили: Мы должны быть готовы в любой момент восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем

31.08.2024 19:19





«В войне 2008 года виновато «Национальное движение»» — заявил почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, во время выступления на предвыборном мероприятии в Озургети.



«Сегодня Гурия более развита, чем 12 лет назад. Мой скромный вклад в то, что курорты Гурии сегодня более развиты.



Гурийцев не нужно учить цене мира. Помните войну 2008 года, в которой виновато «Национальное движение».



«Мечта» принесла стране 12 лет непрерывного мира.



Участие радикалов в грузинской политике должно быть прекращено, не только прекращено, но и должен быть поставлен вопрос о привлечении к ответственности режима за преступление, совершенное ими в августе 2008 года, этот вопрос должен быть поставлен на повестку дня», — заявил Иванишвили.



Основатель «Грузинской мечты» во время своего выступления затронул и тему предложенного партией власти Патриархии объявления православия государственной религией:



«Миссия православия как столпа грузинской идентичности четко отражена в Конституции Грузии.



Также будет подчеркнута особая роль православия. Конституция Грузии полностью укрепит независимость Православной Церкви», — сказал Иванишвили.



Почетный председатель партии власти также затронул тему необходимости задействования спорного «анти-ЛГБТ» закона:



«Мы должны раз и навсегда решить проблему, которая в форме псевдолиберальной идеологии представляет наибольшую угрозу будущему нашей страны, нашей веры и наших детей. Никто в Грузии не должен подвергать сомнению материнство грузинской матери и отцовство грузинского отца. Никто не должен осмелиться пропагандировать извращенный образ жизни, который сегодня бесконтрольно вытекает из средств массовой информации, контролируемых радикальными группировками.



Прошедшие годы доказали, что я и моя команда являемся гарантами свободы слова и самовыражения, но мы не позволим агрессивному меньшинству словесно оскорблять большинство населения страны», — заявил Иванишвили.



Иванишвили не обошел стороной и вопрос восстановления территориальной целостности страны:



«Исторически единство нашей страны было главной заботой гурийцев. Вы внесли большой вклад в объединение Грузии в разные эпохи. В этом отношении даже сейчас у нас есть особый момент – мы должны быть готовы в любой момент восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем. Для этого управленческой команде нужна максимальная легитимность. Помните, что каждый предоставленный вами мандат – это один голос за объединение Грузии.



Именно поэтому «Грузинской мечте» необходимо конституционное большинство, ведь перечисленные мной вопросы – осуждение виновной политической агентуры и укрепление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей, подготовка к объединению Грузии возможны только в случае получения конституционного большинства», — сказал Иванишвили.





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