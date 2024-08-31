

Кобахидзе: Грузии нужна независимость, а независимой Грузии – суверенная власть

31.08.2024 19:56





Те, кто приравнивают друг к другу Европу и убийство людей, Европу и пытки людей, Европу и рэкет бизнеса, Европу и захват телевидения, Европу и фальсификацию выборов, Европу и войну, на самом деле не имеют ничего общего с Европой, все являются представителями партии войны и 26 октября грузинское общество обязательно даст им надлежащий ответ, - об этом руководитель избирательного штаба, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил во время выступления на региональном мероприятии избирательной кампании «Грузинской мечты» в Озургети.



Как отметил Кобахидзе, Грузии нужна не война, а мир, не разрушение, а прогресс и развитие.



«Я уверен, что 26 октября мы победим вместе! Следует еще раз сказать то, что говорилось неоднократно. Выборы 26 октября являются решающим референдумом, на котором грузинский народ должен сделать выбор между войной и миром, между моральным упадком и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым европейским будущим Грузии.



Грузии нужна независимость, а независимой Грузии – суверенная власть. Мы все хорошо помним, как развивались процессы в Грузии, когда в 2003 году посредством НПО назначили власть извне. Страной на протяжении 9 лет управляла политическая сила, совершившая множество преступлений в отношении грузинского государства и грузинского народа. Этими преступлениями были установление авторитаризма, убийства и пытки людей, бизнес-рэкет, захват телекомпаний, тотальная фальсификация выборов, временная потеря территорий страны. К сожалению, до сих пор не взяли ответственность за эти преступления внешние силы, которые в 2003 году сдали власть иностранной агентуре.



И теперь те же силы говорят нам, что европейское будущее Грузии может состояться только в том случае, если вернется во власть эта антиевропейская политическая сила, иностранная агентура. Те, кто приравнивает друг к другу Европу и убийство людей, Европу и пытки людей, Европу и рэкет бизнеса, Европу и захват телевидения, Европу и фальсификацию выборов, Европу и войну, они на самом деле не имеют ничего общего с Европой, все являются представителями партии войны и 26 октября грузинское общество обязательно им даст надлежащий ответ.



…Прогресс и развитие Грузии должны продолжаться. 1 октября мы представим общественности новую избирательную программу «Грузинской мечты». Это будет единственная программа, которая одновременно будет амбициозна и осуществима. Наша предвыборная программа обеспечит продвижение Грузии вперед по всем направлениям: начиная с экономического роста и заканчивая укреплением наших внешнеполитических позиций.



Также хочу еще раз упомянуть, что любое развитие невозможно, если в стране у нас не будет мира и спокойствия. И гурийцы лучше всех знают цену мира. Именно поэтому 26 октября выбор должен быть сделан, прежде всего, в пользу мира», - заявил Кобахидзе.





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