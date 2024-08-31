

«Грузинская мечта» обещает уточнить запись об особой роли православной церкви в Конституции

31.08.2024 19:59





«Грузинская мечта» обещает уточнить в Конституции запись об особой роли Грузинской православной церкви в случае победы на предстоящих парламентских выборах. Об этом заявил миллиардер-основатель и почетный председатель партии власти Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в Озургети.



В Конституции Грузии, принятой в 1995 году, содержалась запись о полной свободе религиозных убеждений и вероисповедания и одновременно об «особой роли ГПЦ в истории Грузии, а также ее независимости от государства. Это положение с тех пор не менялось, хотя в 2002 году между государством и церковью был подписан конкордат – конституционное соглашение, которое еще раз подтвердило особый статус ГПЦ, а также определило ее права на церковную собственность.

Иванишвили считает, что существующая Конституция «недостаточно отражает» ту большую роль, которую церковь играет в жизни страны. В этом же контексте он говорит о «непрекращающихся нападках» на церковь, призванных «расшатать идентичность Грузии».



«Для того, чтобы еще более укрепить конституционный статус православия и Православной Церкви, и чтобы конституционная запись еще более точно отражала существующую действительность, в Конституции Грузии православие отразится, как основа идентичности грузинского государства. Одновременно будет подчеркнута особая роль православной церкви как в истории Грузии, так и в современности нашей страны. Разумеется, Конституция Грузии полностью подтвердит принципы независимости и свободы вероисповедания Православной Церкви», — заявил Иванишвили.



Он добавил, что «Грузинская мечта» предварительно провела консультации по вопросу с ГПЦ, и они «завершились успешно».



Ранее на этой неделе в Патриархии подтвердили, что изначальное предложение партии власти заключалось в том, чтобы присвоить православию статус государственной религии. Эта идея не получила поддержку патриарха и других высокопоставленных церковных иерархов. После консультаций, в Патриархии заявили, что согласны на «содержательное повышение роли церкви укрепление этого конституционной записью», но о статусе религии речи не идет.



О том, что «Грузинская мечта» желает «урегулировать Конституцией защиту идентичности и национальных ценностей», Иванишвили объявил еще две недели назад, на предвыборном митинге в Мцхета. Он пообещал огласить подробности позже.



Еще три задачи, ради которых ГМ желает получить супербольшинство, Иванишвили сформулировал четко. Это суд над партией экс-президента Михаила Саакашвили и запрет большей части оппозиции, борьба с «ЛГБТ-пропагандой», а также изменение системы госуправления на случай восстановления территориальной





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