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Папуашвили: Мы должны пройти европейский путь так, чтобы не принести в жертву нашу независимость и самобытность
31.08.2024 21:29
От некоторых мы слышим, что сегодня Грузия находится на внешнеполитическом перекрестке. На самом деле, наш народ и «Грузинская мечта» уже давно четко выразили свой внешнеполитический выбор, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления на региональном мероприятии избирательной кампании «Грузинской мечты» в Озургети.
Как заявил председатель парламента, европейские ценности укоренились в генах грузинского народа. По его словам, цель власти – пройти по европейскому пути, не жертвуя независимостью и самобытностью страны.
«Это европейский путь, который соответствует ценностям нашего народа и прочно укоренен в нашем стратегическом видении, национальном гене и повседневности. Поэтому сегодня главная забота не то, выбрать ли европейский путь, а то, как его пройти. Мы должны идти по европейскому пути так, чтобы не принести в жертву нашу независимость и самобытность, чтобы наше государство и народ не встали перед уничтожением, чтобы нам не приходилось отрицать национальное достоинство и унижаться. Мы – грузинский народ и его власть – знаем, что делаем. Наша задача – на фоне противостояния глобальных политических сил привести нашу страну неповрежденной, достойно в гавань мира и процветания. Все, кто против этого, — враги Грузии внутри и за ее пределами», — заявил Шалва Папуашвили.
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