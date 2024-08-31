

Иванишвили: У нас особый момент - Мы должны быть готовы в любое время к восстановлению территориальной целостности Грузии мирным путем

31.08.2024 21:29





Исторически единство нашей страны было для гурийцев главной заботой. Вы внесли большой вклад в объединение Грузии в разные эпохи. В этом плане и сейчас у нас особенный момент – мы должны быть готовы в любое время к восстановлению территориальной целостности Грузии мирным путем. Для этого правящей команде нужна максимальная легитимация, - об этом почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил в ходе выступления на мероприятии, проведенном в рамках предвыборной кампании партии в Озургети.



Как он пояснил, правящей партии на октябрьских выборах необходимо конституционное большинство, поскольку именно в таких условиях возможно судить виновную политическую агентуру и оздоровить политическую систему, защитить грузинское общество от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению страны.



«Помните, что каждый данный вами мандат - это один голос, отданный за объединение Грузии. Именно поэтому «Грузинской мечте» необходимо конституционное большинство, так как перечисленные мною вопросы - осуждение виновной политической агентуры и оздоровление политической системы, защита нашей страны и общества от псевдолиберальных ценностей и подготовка к объединению Грузии возможны только в случае получения конституционного большинства», - заявил Бидзина Иванишвили.





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