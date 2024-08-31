

Папуашвили: В гуще хаоса и войны последних лет нашу страну спасло только одно – это наш мудрый народ и его власть

31.08.2024 21:30





Главная проблема сегодня заключается не в том, выбрать ли европейский путь, а в том, как его пройти. Мы должны пройти европейский путь так, чтобы не принести в жертву нашу независимость и идентичность, чтобы избежать уничтожения нашего государства и народа, — об этом заявил член политсовета «Грузинской мечты», председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, выступая на региональном мероприятии предвыборной кампании «Грузинской мечты» в Озургети.



По его словам, грузинский народ и его правительство знают, что делают.



«Наша задача – с достоинством привести нашу страну в гавань мира и процветания в условиях противостояния между глобальными политическими силами. Все, кто против этого внутри страны и за рубежом, являются врагами Грузии. За последние два года мы хорошо увидели, намеренно или непреднамеренно, как подталкивали Грузию к гибельной и разрушительной войне. Как они в одночасье позабыли о политике «стратегического терпения» в отношении России, которую до того нам настойчиво советовали, и потребовали от нашего правительства совершенно неоправданной, необоснованной и гибельной военно-политической эскалации», — заявил Папуашвили.



По его словам, в гуще хаоса и войны последних лет нашу страну спасло только одно: это наш мудрый народ и его власть, которая принимало независимые решения, исходя только из национальных интересов.



«Сегодня на карту поставлены независимость и национальные интересы. Именно поэтому 26 октября — второй референдум о независимости. Поэтому мы должны еще раз прибегнуть к мудрости и принести мир в Грузию», — заявил Шалва Папуашвили.





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