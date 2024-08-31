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Иванишвили обещает судить «коллективное национальное движение» после выборов
31.08.2024 21:30
Миллиардер-основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили побещал судить оппозицию в случае победы на парламентских выборах.
«Обещаю, что после выборов мы обязательно осудим коллективное «Национальное движение» за их предательские действия», — заявил он на предвыборном митинге в городе Озургети, обращаясь к собравшимся с отдельной трибуны за бронированным стеклом.
«Должен встать вопрос осуждения режима за самое тяжелое преступление, которое они совершили в августе 2008 года, жертвами чего стали наши сограждане и в результате чего мы потеряли наши два исторических региона», — добавил Иванишвили.
По его словам, «жизнь в постоянном режиме попыток революций и переворотов в стране препятствует развитию государства», поэтому «участие радикалов в грузинской политике должно раз и навсегда прекратиться».
Суд над членами правительства третьего президента Михаила Саакашвили, находившегося у власти 12 лет назад, стал одним из главных предвыборных обещаний «Грузинской мечты», наряду с запретом «ЛГБТ-пропаганды» и укреплением конституционного статуса Церкви.
Премьер Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что после выборов они будут добиваться запрета «Национального движения» и других оппозиционных партий, так или иначе связанных с ним. «Логическим продолжением» этого процесса Кобахидзе назвал лишение мандатов оппозиции.
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