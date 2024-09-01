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Дома Юстиции будут и в воскресенье будут принимать заявки на регистрацию иностранным агентом
01.09.2024 10:48
В воскресенье, 1 сентября, в филиалах Дома Юстиции можно будет подать заявление в соответствии с требованиями закона «О прозрачности иностранного влияния».
Информацию об этом распространяет Дом Юстиции.
По их же сообщению, заинтересованные лица/субъекты могут обратиться в филиалы Дома юстиции с 10:00 до 17:00 в 30 городах Грузии: центральные филиалы в Тбилиси и Батуми, Рустави, Гардабани, Марнеули, Болниси, Гурджаани, Телави, Кварели, Лагодехи, Тианети, Ахалкалаки, Ахалцихе, Боржоми, Зугдиди, Поти, Мартвили, Сенаки, Хони, Кутаиси, Самтредиа, Зестафони, Карели, Цхалтубо, Казбеги, Озургети, Хашури, Гори, Они и Местия.
Для организаций срок регистрации в соответствующем реестре определен до 2 сентября текущего года включительно.
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