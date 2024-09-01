

Осенняя сессия парламента Грузии откроется 3 сентября

01.09.2024 12:47





3 сентября парламент Грузии десятого созыва откроет свою последнюю сессию.



Пленарные заседания пройдут с 3 по 6 сентября. Пленарные заседания могут также состояться с 16 по 20 сентября. В рамках осенней сессии парламент обсудит несколько законопроектов, среди которых подготовленные правительством поправки по амнистии, а также в связи с пропагандой ЛГБТ.



Согласно регламенту, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря.







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