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Осенняя сессия парламента Грузии откроется 3 сентября
01.09.2024 12:47
3 сентября парламент Грузии десятого созыва откроет свою последнюю сессию.
Пленарные заседания пройдут с 3 по 6 сентября. Пленарные заседания могут также состояться с 16 по 20 сентября. В рамках осенней сессии парламент обсудит несколько законопроектов, среди которых подготовленные правительством поправки по амнистии, а также в связи с пропагандой ЛГБТ.
Согласно регламенту, осенняя сессия закрывается в третью пятницу декабря.
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