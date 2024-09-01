

Вашадзе: «Грузинская мечта» проигрывает на этих выборах

01.09.2024 14:34





По заявлению одного из лидеров коалиции «Единство – Национальное движение» Георгия Вашадзе, «Грузинская мечта» потерпит поражение на парламентских выборах 2024 года, «поскольку их рейтинг составляет около 20%».



По его же пояснению, дезинформационные машины работают в пользу властей, но «им это не поможет».



«Грузинская мечта» проигрывает на этих выборах. Их рейтинг около 20%. Конечно, большие дезинформационные машины пытаются им как-то помочь, но я уверен, им это не поможет. В Грузии гораздо больше нас, желающих процветания в ЕС, и мы отказываемся от пути изоляции и рабства, который выбирают Иванишвили и «Грузинская мечта». Вот почему мы должны двигаться вперед к Европе, ЕС и благополучию. Мы должны противопоставить этой большой, масштабной дезинформационной машине правду и доброту», — заявил Вашадзе.





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