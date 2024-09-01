

Парламентский комитет по юридическим вопросам рассмотрит проект «Об амнистии»

01.09.2024 14:49





Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии на заседании 2 сентября рассмотрит проект «Об амнистии».



Комитетское обсуждение пройдет во втором чтении постатейно. На той же неделе проект будет рассматриваться и на сессии.



Согласно проекту, амнистия распространится на ряд преступлений, совершенных до 1 июля 2024 года. В нем предусмотрены следующие формы амнистии: немедленное освобождение от ответственности; сокращение срока наказания на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного наказания для пробационеров на один год.



Лица, осужденные за преступления, предусмотренные статьей 66 Уголовного кодекса, будут полностью освобождены от наказания, либо наказание им будет сокращено на 1/2 или 1/4. Кроме того, сокращение срока наказания на 1/6 коснется статьи 225 Уголовного кодекса.



Амнистия не коснется: - лиц, осужденных за убийство, наркореализаторов, половых преступлений, разбоя, терроризма, коррупции и должностных преступлений, воровского мира, конвенционных преступлений, траффикинга и других тяжких и особо тяжких преступлений.



По информации «Грузинской мечты», амнистия затрагивает 4839 заключенных, а немедленное освобождение коснется 1000 заключенных. Около 7 000 лицам будет сокращено условное наказание на один год.



Правящее большинство планирует рассмотреть и принять проект «Об амнистии» во втором третьем чтениях в рамках осенней сессии.





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