

Хазарадзе: Пусть власти озвучат, что предлагают Церкви

01.09.2024 14:50





Если обещания Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» не являются предвыборным трюком, то пусть озвучат, что они предлагают Церкви и какие консультации завершились успешно, - об этом лидер «Сильной Грузии» Мамука Хазарадзе пишет в соцсети.



По его словам, они выступают за четкое определение роли Грузинской православной церкви в жизни грузинского государства на уровне Конституции и считают, что с этим должен согласиться весь политический спектр.



«Если обещания Бидзины Иванишвили и «Грузинской мечты» не являются предвыборным трюком, то пусть озвучат, что они предлагают церкви и какие консультации завершились успешно. Если действительно так, то мы поддержим это сейчас же, если, конечно, такое предложение будет приемлемо для церкви.



Мы за то, чтобы на уровне Конституции четко определить роль Грузинской православной церкви в жизни грузинского государства и считаем, что с этим должен согласиться весь политический спектр. Поэтому голосование по поправкам в Конституцию должно состояться до парламентских выборов. Это защитит церковь от попыток «Грузинской мечты» вовлечь ее в предвыборную пропаганду и еще раз укрепит ее статус на конституционном уровне.



Но не будем забывать, что это те Бидзина и «Мечта», чье СГБ, прослушивает, записывает, а затем публикует «сводки», чтобы шантажировать церковь», - пишет Мамука Хазарадзе.





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