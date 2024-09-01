

В ЦИК завершена регистрация партий к парламентским выборам 26 октября

01.09.2024 16:25





Завершен процесс регистрации политических партий к назначенным на 26 октября выборам в парламент Грузии. Информацию об этом распространяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии.



Как сообщается, срок, установленный законом, истек 30 августа, и на данный момент в ЦИК зарегистрировано 27 партий.



«Следующий этап для политических партий предполагает подачу партийных списков, на что у них есть срок до 26 сентября. Согласно законодательству, избирательный субъект должен представить партийный список председателю ЦИК не позднее чем за 30 дней до дня выборов. Каждая партия имеет право представить только один партийный список. Число кандидатов в депутаты парламента в партийном списке не должно быть менее 30 и более 200. Не допускается внесение одного и того же лица в разные партийные списки. После подачи партийных списков начнется процесс проверки, а затем и регистрации представленной документации», - отмечается в информации.





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