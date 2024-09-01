

Протопресвитер Георгий Звиададзе раскрыл договоренность между властями и ГПЦ

01.09.2024 20:00





По заявлению протопресвитера Георгия Звиададзе, между властями и патриархией была достигнута договоренность о том, что в первом подпункте статьи 8 Конституции Грузии появится следующая запись: «Православное христианство является опорой идентичности грузинского государства».



Как отметил протопресвитер Георгий Звиададзе в беседе с «IPN», принципиальное согласие со стороны патриархии существует, однако окончательная редакция вновь будет представлена патриархии и в случае согласия соответствующая формулировка будет вписана в Конституцию Грузии.



«На заседаниях, которые прошли 26 и 29 августа, обсуждалось то, что было предложено властями Грузии. Прежде всего, это касается статьи 8 Конституции, в которой говорится о взаимоотношениях государства и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви. Предложение таково, чтобы в первом подпункте появилась запись: «Православное христианство является опорой идентичности грузинского государства», а второй подпункт был бы сформулирован так: «Наряду со свободой вероисповедания государство признает особую роль Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церкви в истории и современности Грузии и ее независимость от государства. [К записи] добавляется только одно слово, т.е. к истории Грузии предполагается добавить и «современность», на что со стороны Грузинской Святой Православной Церкви выражено принципиальное согласие», - заявил протопресвитер.



По его словам, первое предложение властей предполагало инициативу объявить православие государственной религией, однако однозначный ответ Грузинской Православной Церкви заключается в том, что для Церкви это неприемлемо.



«Однозначный ответ Грузинской Православной Церкви таков, что для Церкви это неприемлемо, поскольку Церковь считает, что правовая модель отношений с государством, существующая сегодня в виде конституционного соглашения между грузинским государством и Грузинской Апостольской Автокефальной Православной Церковью – уникальна», - отметил Звиададзе.



По сообщению протопресвитера, на встрече, состоявшейся 30 августа, присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе. Со стороны церкви же во встрече участвовали патриарший местоблюститель, митрополит Шио, хорепископ Католикоса-Патриарха всея Грузии, митрополит Феодор, секретарь патриарха, протоиерей Михаил Ботковели, глава службы по связям с общественностью патриархии, протоиерей Андрия Джгамаидзе и сам протопресвитер.





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