

Конституционный суд Грузии завершил предварительные слушания по закону об иноагентах

01.09.2024 21:52





Конституционный суд Грузии завершил предварительные трехдневные слушания по делу «закона об иноагентах», но решение пока не оглашено.



«Стороны будут уведомлены о принятии судебного акта через несколько дней», — заявил председатель КС Мераб Турава.



Суд на этом этапе должен решить запускать или нет судебное делопроизводство по поданным искам против закона “О прозрачности иностранного влияния».



Также пока нет решения в ответ на просьбу истцов приостановить действие закона до окончательного решения.



Минюст Грузии тем временем уточнил, что регистрация НПО и СМИ с иностранным финансированием по действующему закону продлится до 2 сентября включительно. Несколько сотен НПО заявили о бойкоте, регистрацию прошли около 400 организаций. Тем, кто не прошел регистрацию, власти грозят штрафами в 25 тысяч лари (около $9 тыс).





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