

Эка Гигаури: Грузия имеет очень достойный гражданский сектор

02.09.2024 10:48





Думаю, у нас очень достойный грузинский гражданский сектор, поскольку нет и 1% тех, кто регистрируется в реестре - мы знаем, что со стороны властей будут предприняты определенные шаги, однако не обращаем на это внимания, сегодня для нас самое главное - наблюдение за выборами, - об этом заявила исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури, говоря о регистрации в Национальном агентстве публичного реестра в соответствии с требованиями закона «О прозрачности иностранного влияния».



По ее словам, третий сектор не собирается жить в Грузии по российским законам.



«Как мы неоднократно говорили, «Международная прозрачность – Грузия» не собирается регистрироваться. Мы не собираемся жить в Грузии по российским законам. Конечно, мы знаем, что со стороны нашей власти предпринимаются определенные шаги, но мы не обращаем на это внимания. Сегодня уже самое главное для нас –выборы, наблюдение за выборами, и мы обязательно сделаем это вместе с нашими партнерами.



Я думаю, что у нас очень достойный грузинский гражданский сектор, из-за того, что нет и 1% тех, кто регистрируется в реестре. Наверное, у них не получилось и не получится принять российские законы в нашей стране», - сказала Гигаури.



Для справки, для организаций срок регистрации в соответствующем реестре определен до 2 сентября текущего года включительно.





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