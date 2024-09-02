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Мы не собираемся подчиняться попирающему достоинство «российскому закону» - директор НПО


02.09.2024   11:05


Мы не собираемся подчиняться этому попирающему достоинство «российскому закону» - Грузия - это не Россия и здесь не удастся сформировать ту систему, которая есть в путинской России, - заявила исполнительный директор «Центра исследований экономической политики» Нино Евгенидзе перед началом 8-й Международной конференции «Переломный год».

По ее словам, т.н. «российский закон» разрушает грузинскую государственность.

«Конечно, как и 99% грузинских неправительственных организаций, как это говорит Минюст, мы не собираемся подчиняться этому попирающему достоинство «российскому закону», потому что он рушит грузинскую государственность. Грузия – не Россия, и [предпринять] те шаги и сформировать ту систему, которая есть в путинской России, здесь не удастся. Мы, грузинские неправительственные организации сделаем все, чтобы Грузия всегда была членом евроатлантической семьи и всегда занимала свое достойное место среди передовых стран и членов развитого западного мира», - заявила Евгенидзе.

Для справки, для организаций срок регистрации в соответствующем реестре определен до 2 сентября текущего года включительно.


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