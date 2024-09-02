

Курт Волкер: Штаб-квартира реальной партии глобальной войны в Москве

02.09.2024 11:29





Грузинам решать, кого они изберут своими лидерами, грузинский народ должен сам определить свое будущее, выбрать своих лидеров, чтобы принять решение относительно будущей ориентации, - заявил представитель Центра анализа европейской политики (CEPA) Курт Волкер на открытии 8-й Тбилисской международной конференции – «2024 год - решающий год».



«Мы здесь в интересное время. Мы находимся здесь в то время, когда Грузия находится на перепутье, ситуация очень поляризована и очень политизирована. Также ощутима неопределенность относительно выборов», - сказал Волкер.



По его словам, грузинскому народу решать, кого выбрать лидерами.



«Мы выслушаем представителей гражданского общества. Гражданского общества, которое, к сожалению, как видно, находится под растущей угрозой и нападками. Грузинский народ должен сам определить свое будущее, выбрать своих лидеров, чтобы приняли решение относительно будущей ориентации.



Но также ясно и то, что причина, по которой Грузия выделялась для многих людей в США, Европе и других странах, это то, что грузинский народ настолько прозападный, проевропейский, проамериканский, продемократический. Грузинский народ осознает, что его будущее – с Западом. Лидеры Грузии должны отражать цели и стремления своего народа», - отметил Волкер.



По его словам, абсурдно утверждать, что Запад хочет втягивания Грузии в войну.



«Термин «партия глобальной войны», который слышим, используется в последнее время. Считаю довольно удивительным, что он распространяется в отношении США. Никто не хочет, чтобы война, которую Владимир Путин начал в Украине, распространилась. США не хотят втягивания Грузии в войну, никто не хочет втягивать Грузию в войну – это полный вздор. Абсурдно называть нас партией глобальной войны. Штаб-квартира реальной партии глобальной войны в Москве. В конце концов, именно российские силы оккупировали 20 процентов территории Грузии, а не силы США», - заявил Волкер.





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