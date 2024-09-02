

Дэвид Крамер назвал принятие в Грузии закона об иноагентах очень большой ошибкой

02.09.2024 11:33





Дэвид Крамер, директор президентского института Джорджа У. Буша, заявил, что принятие в Грузии закона об иноагентах — «О прозрачности иностранного влияния» — является, скорее, целенаправленным шагом властей Грузии.



Крамер отметил, что Грузия получила статус кандидата от ЕС, и после этого начался ряд изменений, включая заявление о том, что олигарх Бидзина Иванишвили возвращается в политику. А закон об иноагентах был принят, несмотря на «сильную оппозицию внутри Грузии, а также со стороны союзников Грузии, хотя и при мощной поддержке России. В этой стране произошли некоторые изменения».



Экс-помощник госсекретаря США назвал принятие закона об иноагентах очень большой ошибкой и шагом назад для страны, отметив, что принятие этого закона перед парламентскими выборами — не случайность, а заранее спланированный шаг.



«Законодательство, касающееся НПО, с моей точки зрения, является серьезной ошибкой и шагом назад для этой страны. Мы видим, что делают НПО в этой стране. Я думаю, очень жаль, что это происходит незадолго до выборов, но я также думаю, что это происходит намеренно, а не является простым совпадением.



Подводя итог, можно сказать, что в этой стране произошли некоторые изменения. Я не уверен, что эти изменения направлены на улучшение. Все чаще это становится шагом назад», — заключил Крамер.





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