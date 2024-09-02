

Евродепутат Анна Фотыга: Если ситуация в Грузии не изменится, ЕС может ввести санкции

02.09.2024 11:41





Евродепутат Анна Фотыга находится в Грузии. Она почтила память экс-президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе. Фотыга заявила, что главная цель ее визита — поддержать грузинский народ и показать, что она на его стороне.



Фотыга подчеркнула, что если ситуация в Грузии не изменится, ЕС может ввести санкции.



Говоря о текущей политической ситуации в Грузии, европарламентарий отметила, что политические партии являются важной гарантией демократии, и ограничение их деятельности недопустимо, что препятствует демократическому развитию страны.



«За пределами страны обеспокоены текущими событиями в Грузии. С одной стороны, мы стараемся помочь грузинскому народу, а с другой — хотим направить Грузию в западном направлении.



Нам очень трудно смириться с этой задержкой, но мы будем наблюдать за текущими событиями в стране до и после выборов, и если ничего не изменится, то будут введены санкции», — сообщила Анна Фотыга.



Источник: SOVA

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