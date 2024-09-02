

Экс-посол США: Мир в Грузии перевернулся вверх дном!

02.09.2024 12:41





Процесс отворота от Запада идет уже несколько лет, но настоящим вызывающим изменение отношений с нами, правительством США, был закон об «иностранных агентах», - заявил бывший посол США в Грузии Ян Келли на 8-й Тбилисской международной конференции – «2024 – решающий год».



Бывший посол подчеркнул, что Грузия имеет в генах прозападность, и на этом пути США оказывают ей не только риторическую, но и значительную финансовую поддержку, однако события последнего времени в стране, особенно принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» привели к тому, что США прекратили прямую помощь правительству Грузии.



«Я будто чувствую, что в Грузии мир перевернулся вверх дном. Несмотря на то, что прозападная линия продолжается, происходящее на уровне власти действительно сбивает с толку. Процесс отворота от Запада идет уже несколько лет, но настоящим вызывающим изменение отношений с нами, правительством США, стал закон об иностранных агентах. Я бы никогда не подумал, что увижу момент, когда мы прекратим всякую прямую помощь правительству Грузии, но мы именно здесь - мы прекратили прямую помощь правительству Грузии, отменили программу «Достойный партнер»», - заявил бывший посол.



Кроме того, Ян Келли подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать в Грузии программы гражданского общества.





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