

«Справедливые выборы» не намерены регистрироваться в реестре иноагентов

02.09.2024 12:52





«Мы не намерены регистрироваться в реестре в соответствии с «российским законом» и не зарегистрируемся», - заявила журналистам исполнительный директор «Международного общества за справедливые выборы и демократию» Нино Долидзе.



По ее словам, закон «О прозрачности иностранного влияния» является ущемляющим достоинство и повлечет приостановку процесса евроинтеграции Грузии.



«Мы не собираемся регистрироваться в соответствии с «российским законом», потому что этот закон является ущемляющим достоинство, этот закон противоречит правам человека, этот закон противоречит Конституции Грузии, а также, что самое главное, этот закон повлечет приостановку процесса европейской интеграции Грузии и, в целом, демократического развития. Поэтому ясно, что мы не зарегистрируемся в соответствии с таким законом, который против национальных интересов нашей страны. Как мы заявляли, мы не собираемся регистрироваться и не зарегистрируемся», - заявила Долидзе.



Для справки, сегодня истекает срок регистрации в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы.





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