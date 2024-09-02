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В Тбилисском городском суде проходит процесс над Саакашвили
02.09.2024 13:52
В Тбилисском городском суде проходит процесс обвиняемых в растрате бюджетных средств в крупном размере группой лиц – бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего главы Специальной службы государственной охраны Теймураза Джанашия.
Вместе с политиками на заседании присутствует и бывший европарламентарий Анна Фотыга. Перед началом процесса она не давала комментариев журналистам. Предположительно, она ответит на вопросы представителей СМИ после заседания.
На процессе из клиники «Вивамед» дистанционно присутствует Михаил Саакашвили. В зале заседания также находится обвиняемый Теймураз Джанашия.
На сегодняшнем заседании будут изучены доказательства стороны защиты.
Для справки, по данному делу, известному обществу как т.н. дело о пиджаках, вместе с Михаилом Саакашвили обвиняется и бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Прокуратура вменяет обвиняемым растрату бюджетных денег в крупном размере группой лиц. Речь идет о 9 миллионах лари.
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