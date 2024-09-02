

Создается единая база лиц с проблемами психического здоровья, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией

02.09.2024 14:29





В Министерстве здравоохранения будет функционировать единая информационная база лиц с проблемами психического здоровья, больных алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Получение данных, существующих в единой информационной базе, будет допускаться соответствующими учреждениями в случаях, предусмотренных законом.



Создание такой базы предусмотрено пакетом законодательных изменений, который подготовило Министерство ВД и представило на рассмотрение парламента. Законодательный пакет представлен 15 законопроектами.



Как поясняет ведомство, подготовка проекта обусловлена ​​трудностями, вызванными отсутствием полноценной информационной базы о людях с проблемами психического здоровья. В частности, по информации МВД, не существует единой информационной базы о лицах с проблемами психического здоровья, в которой будут содержаться полные и достоверные данные о состоянии здоровья лица.



«При отсутствии своевременного и надежного источника информации со стороны государства не может быть эффективного функционирования механизмов, направленных на общественную безопасность. Например, вызовом является установление соответствия состояния здоровья лица требованиям, установленным законодательством Грузии при осуществлении таких важных сервисов, как выдача лицензии, предусмотренной законом «Об оружии», предоставление права ношения служебно-штатного оружия, предоставление права управления транспортным средством и др. Владение такого вида разрешением связано с повышенным риском и требует постоянного соответствия состояния здоровья владельца требованиям законодательства», - говорится в пояснительной карточке к законопроекту.





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